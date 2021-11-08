في الإمارات... السجن 5 سنوات وغرامة تصل لمليون درهم عقوبة هذا الفعل

وحسب ما نشرته النيابة العامة، اليوم الاثنين، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "المادة 5 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015، نصت على تلك العقوبة".

ونقلت نص المادة التي تؤكد على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود 2، 3، 5 من المادة 4 من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل".

وفسرت النيابة العامة الإماراتية نص العقوبة، موضحة أن المادة 4 مِن المرسوم نفسه، تنص على أنه "يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية: التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، والإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد".

كما تضمنت أيضا النص على أنه يدخل في إطار تلك الأفعال "التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها".

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