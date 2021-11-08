إعادة فتح الحدود بين أمريكا والمكسيك بعد 20 شهرا من الإغلاق

أُعيد فتح المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، اليوم الاثنين، بعد إغلاق دام 20 شهرًا بسبب قيود كورونا.

وحسب "رويترز"، قال مسؤولون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية إن الناس لم يستغلوا معظم القيود التي تم رفعها على طول 2000 ميل للحدود، خشية أن يعلقوا في حركة المرور.

وقال خافيير ديلجادو، مسؤول النقل في تيخوانا، إن حركة المرور كانت أقل بنسبة 35% مما كان متوقعًا على حدود المدينة مع سان دييغو، وهي واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا في العالم.

وشكلت مئات السيارات، يوم الأحد، خطوطًا تمتد لمسافة كيلومترات إلى الوراء من تيخوانا، مما أثار مخاوف من أن إعادة الفتح قد تصبح مشكلة، لكن حركة المرور تقدمت بشكل مطرد.

وفي مدينة سيوداد خواريز المكسيكية مقابل إل باسو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، اصطف حوالي 20 شخصًا في وقت مبكر من يوم الاثنين قبل عبور الحدود.

ومع ذلك، فإن القواعد المختلفة بشأن لقاحات فيروس كورونا تهدد بتوقف لم شمل العائلات الأخرى، في حين شجع احتمال تخفيف بعض قيود المهاجرين أيضًا على تجربة حظهم في طلب اللجوء الأمريكي، مما يشكل اختبارًا جديدًا لإدارة بايدن.

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