واشنطن قلقة بشأن الأوضاع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في وقت أعلن فيه الجيش البولندي رفع درجة الاستعداد القتالي بين القوات بسبب الوضع على الحدود، في ظل تدفق المهاجرين.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: "قلقون بسبب اللقطات والتقارير التي تصلنا من الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، الولايات المتحدة تدين بشدة الاستغلال السياسي الذي يمارسه نظام لوكاشينكو ضد أشخاص مستضعفين، وتسهيله لتدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدوده".

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تدعو بيلاروسيا إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه طالما لا تحترم مينسك الالتزامات الدولية فإن واشنطن سوف تواصل الضغط على نظام الرئيس لوكاشينكو.

وفي وقت سابق، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد شركات الطيران التابعة للدول الأصلية للمهاجرين الذين يصلون حدود أوروبا عبر بيلاروسيا، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أن نائبها مارغَريتيس شيناس سيزور تلك الدول بالتنسيق مع مسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل من أجل بحث الأزمة.

وأشارت إلى أن شيناس سوف يسافر إلى بلدان المهاجرين الأصلية وبلدان العبور الرئيسية بهدف التأكد من عمل تلك الدول على منع مواطنيها من المشاركة في عملية الهجرة غير الشرعية عبر حدود بيلاروس إلى أوروبا.

يذكر أن الجيش البولندي كان قد أعلن في وقت سابق، من اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القتالي بين صفوف قوات الدفاع الإقليمي بسبب الوضع على الحدود مع بيلاروسيا.

وجاء في بيان لقوات الدفاع الإقليمي على موقع تويتر: "نرفع درجة الاستعداد القتالي للقوات من أجل دعم قوات حرس الحدود. 100 بالمئة من جنود اللواء الأول والثاني والرابع لقوات الدفاع الإقليمي في حالة استعداد لمدة 6 ساعات".

ونشرت وزارة الدفاع البولندية في وقت سابق لقطات لقافلة المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود من جهة بيلاروس، فيما طلب رئيس الوزراء البولندي بشكل عاجل إنشاء خلية لمواجهة الأزمة.