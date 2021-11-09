"ناسا" توجه أنظارها نحو القطب الجنوبي للقمر وترسل روبوت الجليد

وأعلنت وكالة الفضاء وشركة Intuitive Machines، هذا الأسبوع، عن موقع هبوط "Shackleton Crater" في القطب الجنوبي للقمر لمركبة هبوط صغيرة من المقرر إطلاقها العام المقبل. وذكرت الوكالة في بيان يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني إن الموقع يسمى "سلسلة جبال شاكلتون المتصلة" وتشير بيانات "ناسا" إلى وجود جليد تحت السطح.

وتتضمن المهمة الروبوتية تجربة "ناسا" لاستخراج الجليد من الموارد القطبية (PRIME-1) التي تتطلب طاقة شمسية وأن تكون مواجهة للأرض من أجل الاتصالات. وقالت الوكالة إن هذه المنطقة توفر هذه المتطلبات.

For an upcoming lunar ice-mining experiment, NASA & partner Intuitive Machines found a landing site bright enough to power the instruments but not so bright that there is no ice to be found!



Here's the landing site that checks all the boxes ✅ https://t.co/0PNVZb3b6Q pic.twitter.com/K0WkbyMmHc — NASA Moon (@NASAMoon) November 3, 2021

وقالت مديرة مشروع "PRIME-1" جاكي كوين، في مركز كينيدي للفضاء التابع للوكالة في فلوريدا، في البيان: "كان العثور على موقع هبوط حيث قد نكتشف جليدًا على بعد ثلاثة أقدام من السطح أمرًا صعبًا".

وتابعت مضيفة "كنا بحاجة إلى العثور على موقع "غولدلوكس" يحصل على ما يكفي من ضوء الشمس لتلبية متطلبات المهمة، بينما أيضًا مكانًا آمنًا للهبوط مع اتصالات أرضية جيدة".

وتحدد وكالة "ناسا" مهمة "PRIME-1" كخطوة رئيسية في تعلم كيفية استخراج الموارد من سطح القمر. كما وتخطط الوكالة للهبوط بسلسلة من المهمات البشرية الأطول على القمر، والمعروفة باسم "أرتميس". ولكن لجعل مثل هذا الجهد مستداما، بحسب الوكالة، فإن العلماء والمهندسين يحتاجون إلى استخدام الموارد في الموقع (ISRU).

I spy with my little eye, something blue in the darkness of space. Hi @NASAEarth!



On Saturday, we observed the Moon from Earth. Now, let's observe Earth from the Moon! This data visualization shows the view if you were standing at the Moon's South Pole. https://t.co/U3t0CqzhoE pic.twitter.com/1Y5owz1hAa — NASA Moon (@NASAMoon) October 19, 2021

يهدف "PRIME-1" إلى القيام بتدريبات تسمى The Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT)، محاولا الحفر بعمق يصل إلى 3 أقدام (حوالي متر واحد) تحت السطح. كما وسيجري ضمن التجربة استخدام مطياف الكتلة الذي سيقيس الغازات التي قد تكشفها TRIDENT عن المواد المتطايرة، وهي عناصر ومركبات تتحول بسهولة من غاز إلى سائل وإلى صلب.

كما وتخطط الوكالة لاستخدام "الدروس المستفادة" من "PRIME-1" في التحضير لمهمة أكثر طموحا للمركبة القمرية للاستكشاف القطبي (VIPER)، والتي ستهبط أيضا في القطب الجنوبي في عام 2023. في سبتمبر، كما وأعلنت الوكالة سيكون موقع هبوط VIPER غرب نوبيل مباشرة، وهي فوهة بركان بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.