أعلن وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أليكسي تشيكونكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن كوريا الجنوبية مهتمة بالتعاون الثلاثي مع روسيا وكوريا الشمالية.

قام وزير تنمية الشرق الأقصى والمنطقة القطبية الشمالية، تشيكونكوف، بزيارة عمل إلى كوريا الجنوبية في 1-5 نوفمبر/تشرين الثاني للمشاركة في المنتدى الروسي الكوري الثالث للتعاون الإقاليمي. وعقدت عشرات الاجتماعات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين وممثلي الأعمال.

أفادت الأنباء فى وقت سابق أن كوريا الشمالية تتفاوض بشأن استئناف خطوط السكك الحديدية مع الصين وروسيا. تبذل جمهورية كوريا جهودا نشطة لإحياء الحوار بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.

وقال الوزير: "بشكل عام، يثير الشركاء الكوريون بانتظام قضايا التعاون الثلاثي بين روسيا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وأعربوا عن اهتمامهم بتنفيذ مشاريع مثل السكك الحديدية، وخط أنابيب الغاز عبر كوريا، وخطوط الكهرباء".

وذكر أن الجانب الكوري الجنوبي أعرب عن "أسفه" بشأن نظام العقوبات الذي "يعيق تنفيذ" مثل هذه المشاريع.

وأضاف: "يشاركنا زملائنا الكوريون وجهة نظرنا بأنه بعد الوباء، ينبغي بذل الجهود لتنفيذ المشاريع التي يمكن أن تعطي دفعة للتنمية الاقتصادية في الشمال وتقرب اقتصادات بلداننا قدر الإمكان".