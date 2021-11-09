وكالة: الجيش الإيراني يتحرك بعد اقتراب مسيرتين أمريكيتين من منطقة المناورات

وجه الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى مسيرتين أمريكيتين من نوع "MQ-9" و"RQ4"، اقتربتا من منطقة عمليات مناورات "ذو الفقار 1400 المشتركة".

وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، بأنه "خلال مناورات "ذو الفقار 1400 المشتركة"، تم اعتراض طائرتين أمريكيتين من دون طيار دخلتا منطقة "FIR" ومنطقة "ADIZ"، من قبل الدفاع الجوي للجيش ووجهوا تحذيرا خطيرا، مؤكدة أن المسيرتين غيرتا مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة الأدميرال محمود موسوي، أن بلاده ستجري المرحلة الرئيسية للمناورات البحرية الضخمة، التي يطلق عليها اسم "ذوالفقار 1400"، بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي لبلاده.

وأشار الأدميرال حبيب الله سياري إلى أن مساحة المناورات البحرية الضخمة تمتد في منطقة تزيد مساحتها عن مليون كم مربع، وتنتشر في شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي.

وأطلق الجيش الإيراني، أمس الاثنين، صواريخ كروز "قادر" و"قدير" و"نصر"، وطوربيدات من غواصات "طارق" و"غدير" على أهداف عائمة وتحت سطح الماء، في اليوم الثاني من مناورات "ذو الفقار 1400" المشتركة.

وأكد الأدميرال موسوي أن "أعداء المنطقة لم يرغبوا أبدا ولم يتمكنوا من إحلال الأمن في المنطقة"، مضيفا أن "الإرهاب والصهيونية وحماتهم اليوم يهددون أمن المنطقة، لذلك نعتقد أن إحلال الأمن الدائم يتطلب يقظة وتعاون جميع دول المنطقة".

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