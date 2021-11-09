وزير الداخلية: المهاجرون من الشرق الأوسط يتواجدون في بيلاروسيا بطريقة قانونية

أعلن وزير الداخلية البيلاروسي، إيفان كوبراكوف، اليوم الثلاثاء، أن المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط يتواجدون على أراضي البلاد بطريقة قانونية، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن الوزير قوله: "لم نرصد أي مخالفة للقوانين من قبل المهاجرين. إنهم يتواجدون على أراضي بيلاروسيا بطريقة قانونية".

وحدثت، يوم أمس الاثنين، محاولات لعبور الحدود بالقوة. حاول المهاجرون التغلب على الأسلاك الشائكة، واستخدم حرس الحدود الغاز المسيل للدموع. وقال ممثل عن حرس الحدود البولندي لوكالة "سبوتنيك" إن قوات الأمن البيلاروسية أرسلت قافلة من عدة آلاف من المهاجرين ليس إلى نقطة التفتيش مع بولندا، ولكن باتجاه الحدود الخضراء.