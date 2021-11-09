الدفاع البيلاروسية: مينسك لم تتلق إخطارات من وارسو حول انتشار عسكري على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن نشر بولندا 10 آلاف جندي بالقرب من الحدود المشتركة يعد نشاطا عسكريا مهما، ولم تتلق مينسك أي إخطار أو دعوة من مراقبين من وارسو.

وقالت: "وفقًا لوزارة الدفاع في جمهورية بيلاروسيا، فإن نشر 10 آلاف جندي بولندي على الحدود البولندية البيلاروسية، كما أعلن وزير الدفاع الوطني لجمهورية بولندا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يعد بمثابة جيش كبير".

وقد تم التأكيد أن "تنفيذ هذا النشاط دون إخطار الجانب البيلاروسي يعد انتهاكًا للاتفاقيات الثنائية الإضافية بشأن الثقة الإقليمية والتدابير الأمنية". وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقيات تنص على إخطار ودعوة مراقبي الأنشطة العسكرية التي يشارك فيها 6 آلاف عسكري أو أكثر.

وذكرت أن "مينسك لم تتلق حتى الآن أي إخطار أو دعوة من مراقبين من الجانب البولندي".