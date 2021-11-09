وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك: استخدام "بيرقدار" في دونباس سيكون بمثابة انسحاب كييف من مينسك-2

أعلنت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، أنه يمكن اعتبار استخدام طائرات Bayraktar المسيّرة من قبل قوات الأمن الأوكرانية المهاجمة بمثابة انسحاب كييف من اتفاقيات مينسك .

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سابقًا أن الجيش استخدم لأول مرة طائرة مسيّرة من طراز Bayraktar في دونباس، ودمّر مدافع الهاوتزر للعدو بقنبلة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن استخدام كييف لطائرة مسيرة لا ينتهك اتفاقيات مينسك. كما أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي شابتالا إلى أن كييف تعتزم زيادة عدد الطائرات المسيرة الهجومية وسيتم استخدامها في حالة وجود تهديد. ووفقًا لاتفاقيات مينسك، يُحظر استخدام الطائرات المسيرة في دونباس، باستثناء الطائرات المسيرة التابعة لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن استخدام الطائرات المسيرة محظور بموجب اتفاقيات مينسك. إذا اعترفت أوكرانيا صراحة باستخدام الطائرات المسيرة واستمرت في استخدامها، ليس فقط للأغراض الاستخبارية، ولكن أيضًا في القتال، يمكن اعتبار ذلك انسحاب الجانب الأوكراني من إجراءات تعزيز النظام ووقف إطلاق النار والهدنة لأجل غير مسمى وعملية مينسك ككل".