قرية صربية تتضاعف فيها الإصابة بالسرطان 4 مرات في أقل من 10 سنوات لهذا السبب

تضاعفت معدلات الإصابة بالسرطان 4 مرات في أقل من عشر سنوات، في قرية راديناك الصربية، بسبب مصنع صيني للصلب.

وحسب "رويترز"، فإن البلدية التابعة لها القرية، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 100000 شخص أبلغت عن 6866 حالة سرطان في عام 2019، وهو ما يعني ارتفاعًا يقترب من الأربع مرات عن عام 2011، والذي شهد 1738 حالة.

يأتي ذلك في حين أكدت ليوبيكا دريك، مديرة المصنع لحماية البيئة، في بيان لها أنهم قاموا باستثمار 300 مليون يورو في التكنولوجيا وخفض التلوث منذ أن اشترته أكبر شركة لصناعة الصلب في الصين، هيستيل، من الدولة الصربية مقابل 46 مليون يورو (53 مليون دولار) قبل خمس سنوات.

وقالت: "كلنا مواطنون في سميديريفو... هل سنعمل رغم التلوث ضد أنفسنا وضد أطفالنا؟".

وأوضحت أن ثلاث منشآت إنتاج جديدة ستحد من التلوث بشكل كبير بعد اكتمالها في عام 2022، لافتة إلى أنه "ليس من الصحيح" استنتاج أن معدلات السرطان المرتفعة سببها أنشطة المصنع، فالمرض قد يكون نتيجة قصف الناتو لصربيا في عام 1999 أثناء حرب في كوسوفو، على حد تعبيرها.

لكن النشطاء يقولون إن المصنع مثال على الشركات الصناعية المملوكة للصين التي تتجاهل معايير التلوث.

وقال نيكولا كرستيتش، رئيس تفردجافا، وهي جماعة بيئية يعني اسمها "الحصن"، إن تحليل الغبار الأحمر في سبتمبر/أيلول، أظهر تركيزًا عاليًا من المعادن الثقيلة.

وأكد أن "الهواء في المدينة أقل بكثير من المعايير الأوروبية لمدة 120 يوما في السنة، فالغبار الأحمر دهني، يلتصق بالرئتين، ويجعل التنفس صعبًا".

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك