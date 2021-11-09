بيسكوف: هناك تبادل للمعلومات بين موسكو ومينسك بخصوص وضع الحدود مع بولندا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ومينسك على اتصال دائم بخصوص الوضع على الحدود مع بولندا، لافتا إلى وجود تبادل للمعلومات بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات له، قال بيسكوف اليوم الثلاثاء: "لا شك أن الوضع متوتر ومثير للقلق، وهذا يتطلب سلوكًا مسؤولاً من جميع الأطراف المعنية"، في إشارة إلى أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وتحدث بسكوف عما وصفه بـ"الأهم" في مثل تلك الحالات، قائلا: "بالطبع، في هذه الحالة، فإن الأهم هو حياة وصحة هؤلاء الأشخاص، الذين تجمعوا على الحدود، ويطلبون السماح لهم بعبور الحدود، إنهم يطلبون اللجوء إلى بولندا؛ حيث يتحدث الكثيرون بصراحة عن هذا الأمر"، مؤكدا أن بلاده تراقب الوصع "عن كثب".

وقال: "مينسك وموسكو على اتصال دائم، بما في ذلك عن طريق أجهزة الاستخبارات، ويتم تبادل للمعلومات".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها ، منذ أمس الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

إلى هذا فقد حذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، في وقت سابق من اليوم، من تهديدات يتعرض لها أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي، بسبب المهاجرين، حسب تعبيره.

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