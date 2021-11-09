الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بشأن أنباء نقل موظفيه ومكاتبه من إثيوبيا خوفا من اقتحام العاصمة

لم يدع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إلى نقل مؤقت للموظفين والمكاتب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خوفا من زحف مقاتلي تحالف تيغراي وأورومو العسكري إليها.

قالت المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي إيبا كالوندو، في بيان يوم الاثنين، إن التقرير المنسوب للمفوضية على مواقع التواصل، الذي يفيد بأن رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي دعا إلى نقل مؤقت للموظفين والمكاتب من أديس أبابا، كاذب ولا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا" بحسب إذاعة فانا الإثيوبية.

من جهته قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن "أعداء إثيوبيا روجوا لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار بهدف خلق حالة من الذعر الكاذب وسط الشعب والمجتمع الدولي، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل".

وكان قائد قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، قال إن نهاية حكومة آبي أحمد أصبحت "قريبة جدا"، مؤكدا أن قواته اقتربت من العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، عن قلقه العميق من التصعيد العسكري في إثيوبيا، على خلفية تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، داعيا "كل الأطراف إلى وقف القتال بشكل فوري، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حل سلمي".

وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني بعد بدء قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الزحف من شمال البلاد إلى الجنوب باتجاه أديس أبابا، كما دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

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