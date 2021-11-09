"الغذاء والدواء الأمريكية" ترفع تعليقها عن لقاح شركة إينوفيو

كشفت شركة إينوفيو للأدوية عن أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) رفعت تعليقًا إكلينيكيًا جزئيًا على المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا داخل البلاد.

وحسب بيان نشرته إينوفيو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت إن لديها الآن "الإذن بالمضي قدمًا بعد 14 شهرًا من التعليق".

وقد ارتفعت أسهم شركة إينوفو للأدوية، بنسبة 4.6%، عقب قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية برفع تعليقها عنها.

The @US_FDA has lifted its partial clinical hold following review of additional non-clinical, clinical, and device information provided by INOVIO for our #COVID19 vaccine candidate, INO-4800. Read more: https://t.co/1bAjEA6HMT pic.twitter.com/8sOoKnjezp — INOVIO Pharmaceuticals (@InovioPharma) November 9, 2021

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد علقت، العام الماضي في سبتمبر/ أيلول، المرحلة النهائية من التجربة، طالبة المزيد من المعلومات من الشركة، بما في ذلك تفاصيل عن جهاز توصيل يستخدم لحقن مادة وراثية في الخلايا.

وبعد القرار، سحبت الحكومة الأمريكية التمويل للدراسة المتأخرة للقاح إينوفيو، حيث كانت لقاحات كورونا الأخرى متاحة بالفعل في البلاد.

وقد بدأت إينوفيو بعد ذلك تجارب في مراحلها الأخيرة خارج الولايات المتحدة بالشراكة مع شركة أدفكين الصينية للمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

وتجري الشركة حاليًا الجزء الثالث من المرحلة التجريبية المتوسطة إلى المتأخرة في العديد من المناطق بما في ذلك أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.

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