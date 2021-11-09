بايدن يثير جدلا وانتقادات بعد تهنئته لدمية شهيرة

أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جدلا وانتقادات بعد تقديمه التهنئة لدمية شهيرة.‏

وكانت الدمية "بيغ بيرد" من مسلسل الأطفال التلفزيوني الشهير "عالم سمسم" التي أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنها تلقت التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وأكدت أنها ستتلقى جرعة معززة منه لكي تحافظ على سلامتها وسلامة الآخرين.

وتدخل بايدن، أمس الاثنين، ليهنئ "بيغ بيرد" (الدمية) على حصوله على اللقاح، وكتب له في تغريدة: "هذا أمر جيد لك يا "بيغ بيرد"، إن التطعيم هو أفضل وسيلة لإبقاء كل الحي الذي تقطن فيه آمنا".

Good on ya, @BigBird. Getting vaccinated is the best way to keep your whole neighborhood safe. — President Biden (@POTUS) November 8, 2021

وجاءت تغريدة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ساعات من الغضب المستمر من النقاد اليمينيين والشخصيات في حكومات الولايات والحكومات المحلية، بما في ذلك السيناتور تيد كروز، الذي اشتكى من أن تغريدة من حساب "بيغ بيرد" احتفلت بتلقي الدمية للقاح كانت "دعاية حكومية" لأطفال أمريكا، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

كما تأتي التغريدة بعد أن سمحت السلطات الأمريكية، الأسبوع الماضي، باستخدام لقاح "كورونا" على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وتقوم الحكومة الأمريكية حاليا بمساعي حثيثة لإقناع الآباء باصطحاب أطفالهم إلى الطبيب للحصول على لقاح يعتقد الكثير من الأمريكيين أنهم ليسوا بحاجة إليها في الواقع.

كما عبر منتقدو الرئيس الأمريكي عن حيرتهم بشأن أولوياته، كما وبخ البعض منهم بادين لتآمره مع الدمية "بيغ بيرد" لخداع الأطفال من أجل تعاطي مخدرات "خطيرة".

*Reporting you @POTUS for Covid misinformation. As even your @CDCDirector tried to tell you, these ‘vaccines’ don’t significantly stop transmission — Kyle Becker (@kylenabecker) November 8, 2021

بينما أبلغ أحد المستخدمين شرطة "تويتر" بأن تغريدة جو بايدن تحمل معلومات خاطئة ومضللة بشأن لقاح فيروس كورونا، وأكد أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا أقرت بعدم وجود دليل على أن تلقي التطعيم في الواقع يمنع الفرد من نشر الفيروس للآخرين.