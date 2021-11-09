الصين: نجري محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن نقص محلول اليوريا المائي

أكدت وزارة الخارجية الصينية إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية لمساعدتها في حل أزمة نقص إمدادات محلول اليوريا المائي.

وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب الكورية فإن المحادثات تنصب على حل أزمة محلول اليوريا المائي اللازم لسيارات الديزل في كوريا الجنوبية.

وارتفعت مؤخرا أسعار محلول اليوريا المائي، ما أدى إلى نقصه في الأسواق، وذلك بسبب تشديد الصين من قيودها على صادراتها من الأسمدة والمصنعات الناتجة عنها، ومنها اليوريا.

وجاءت التشديدات الصينية كأحد نواتج أزمة نقص الفحم، في البلاد، والذي يعد المادة الأولية الرئيسية لليوريا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها: "تولي الصين أهمية كبيرة لطلب كوريا الجنوبية (على اليوريا)، وتجري مشاورات وثيقة معها لحل مشكلة نقص إمدادات محلول اليوريا المائي".

وأضافت: "كان تعديل الصين لقائمة العناصر التجارية الخاضعة للتفتيش، بما في ذلك اليوريا، إجراءً ضروريًا لتحسين إدارتها، ولم يستهدف بلدًا معينًا".

ونقلت الوكالة الكورية عن مسؤول بوزارة الخارجية أن "كوريا الجنوبية طلبت تسريع عمليات التفتيش قبل الشحن على 7,000 طن من اليوريا من بين 18 ألف طن من اليوريا تعاقدت عليها شركات كورية جنوبية مع الصين".

وعلق مسؤولون في وزارة الصناعة الكورية بأن "هذه الكمية كافية لإنتاج محلول اليوريا المائي لاستخدامه للمركبات لمدة شهر واحد على الأقل".

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