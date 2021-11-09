وزير مغربي: نصنع في المملكة 41% من مكونات الطائرات ونطمح إلى تصنيعها كاملة

أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أن بلاده تقوم الآن بتصنيع 41% من مكونات الطائرات، مبديا تطلعه إلى صناعتها كاملة داخل المملكة.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع هسبريس المغربي، قال مزور: "41% من مكونات الطائرات يتم تصنيعها في المغرب، والمملكة تطمح إلى صناعة كاملة للطائرات".

تصريحات الوزير المغربي جاءت، اليوم الثلاثاء، خلال عرض مشروع ميزانية الوزارة في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب.

وتوقع الوزير من خلال الأرقام التي سجلتها وزارته أن يتم توفير "17.500 فرصة عمل إضافية في قطاع صناعة الطيران نهاية عام 2026"، مؤكدا أن عدد الوظائف في هذا القطاع بلغ 11.627 منصبا، حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

يشار إلى أن صناعة الطائرات في المغرب قد سجلت تراجعا بنسبة 87%، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، بسبب انتشار وباء كورونا.

وبخصوص صناعة السيارات، قال الوزير إن "سيارة داسيا سانديرو التي تصنعها مجموعة "رينو" الفرنسية في مدينة طنجة المغربية، هي الأكثر مبيعا في القارة الأوروبية".

وكان تقرير قد صدر عن معهد دراسات الشرق الأوسط، أكد أن المملكة المغربية بعد توقيعها عقدا مع شركة "أوبل" الألمانية لإنتاج السيارات الكهربائية قد سبقت مصر، التي سيبدأ التصنيع فيها منتصف العام المقبل.

ووفقا للتقرير، فإن تصنيع سيارات أوبل الكهربائية في مدينة القنيطرة المغربية، قد سبق ما خططت له مصر بعد توقيعها خطة مع الصين لتصنيع السيارات الكهربائية فيها.

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