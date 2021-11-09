أديس أبابا تعلن قصف مراكز تدريبية ولوجستية لجبهة تيغراي

جاء هذا في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي الفيدرالي، مساء يوم الاثنين، بحسب موقع إذاعة "فانا" الإثيوبية.

وقال البيان إن القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع الوطنية نفذت بشكل جيد يوم الاثنين غارات جوية على منشآت تدريب للجبهة في الأجزاء الشمالية من البلاد.

وأوضح البيان أن القوات الجوية قصفت في الضربة الجوية الأولى مركزا تدريبيا في "أريدا باتا" بمنطقة رايا بإقليم تيغراي.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي أن هناك أعدادا كبيرة من المجندين غير الشرعيين يتم تدريبهم عسكريا في المركز "لمهام إرهابية".

وأشار البيان إلى أن الهدف الآخر للغارات الجوية كان في كيليوا أو حاجي ميدي، وهو موقع استراتيجي بين شمال وللو وإقليم عفر.

وأوضح أن الغارات استهدفت في هذا الموقع مركز تدريب ومركزا لوجستيا وقوة الدعم التابعة لجبهة تحرير تيغراي.

اندلعت الحرب بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قبل عام، حيث سعت أديس أبابا للسيطرة على الإقليم الشمالي من البلاد، على خلفية اتهامات للجبهة بالاعتداء على وحدات تابعة للجيش الوطني والاستيلاء على معداتها.

في الأيام الأخيرة، توسع نطاق الصراع واستحوذ مقاتلو الجبهة على مدينة كومبولتشا على بعد 370 كيلومترا (230 ميلا) شمال أديس أبابا، نهاية الشهر الماضي، ودعت السلطات سكان أديس أبابا إلى استخدام السلاح للدفاع عن ممتلكاتهم.