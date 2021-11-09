الصين: إثيوبيا قادرة على حل مشاكلها الداخلية دون تدخل خارجي

أكدت الصين أن الحكومة الإثيوبية لديها الحكمة والقدرة على حل مشاكلها الداخلية بنفسها دون تدخل خارجي حتى تعود البلاد إلى المسار الصحيح.

جاء ذلك وفقا لتصريحات مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، بحسب خبر عن إثيوبيا نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، اليوم الثلاثاء.

وألقى مندوب الصين كلمة أمام اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي لمناقشة حول السلام والأمن في أفريقيا.

وقال جون: "تثق الصين في أن إثيوبيا قادرة على التعامل مع شؤونها الداخلية دون الحاجة إلى تدخل خارجي حتى يتم إعادة البلاد إلى المسار الصحيح للسلام والاستقرار".

وأكد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة أن الصين تؤمن بأن إثيوبيا ستبقى متحدة في هذه المرحلة الصعبة.

يذكر أن الصين تؤكد باستمرار على دعمها لوحدة أراضي إثيوبيا خلال مواقف مماثلة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته مستعدة للعمل مع من وصفه بـ "أصدقاء بلاده" في ‏مواجهة التحديات الزمنية.‏

وقالت: "جبهة تحرير أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، اليوم الثلاثاء، إن نهاية حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد باتت قريبة جدا".

وتشهد إثيوبيا اضطرابات في الوقت الحالي قادت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد بالتزامن مع إعلان جبهة تحرير تيغراي المتحالفة مع جبهة تحرير أوروبا زحفها نحو العاصمة أديس أبابا.

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