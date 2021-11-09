الرئيس التشيكي يكلف قادة المعارضة بتشكيل الحكومة

وحسب بيان لمكتب رئيس الجمهورية التشيكي، اليوم الثلاثاء، نشرته "رويترز"، قال إن زيمان كلف فيالا زعيم المعارضة بتشكيل الحكومة.

وكان مكتب زيمان قد نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مؤكدا أن الرئيس تحدث عبر تقنية الفيديو مع بيتر فيالا من مستشفى الجامعة العسكرية في براغ اليوم.

President 🇨🇿 Miloš Zeman spoke via videoconference with ODS chairman Petr Fiala from the Military University Hospital in Prague today.



The President and the chairman of the ODS agreed on future cooperation, both welcoming the offer of regular meetings and regular negotiations. — Prague Castle - Office of the Czech President (@HradOfficialENG) November 6, 2021

وقال إن الجانبين اتفقا على التعاون المستقبلي، ورحب كلاهما بعرض عقد اجتماعات منتظمة ومفاوضات منتظمة.

وفيالا هو زعيم حزب المواطنين الديمقراطيين المحافظ، ويريد تشكيل ائتلاف يمين الوسط مع أربعة أحزاب أخرى، حيث يمثلون مجتمعين 108 مقعدًا من أصل 200 مقعد في البرلمان.

وقبل الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن زيمان أنه سيكلف أقوى حزب بتشكيل حكومة.

زيمان البالغ من العمر 77 عاما مريض وهو في المستشفى منذ أكتوبر الفائت، ويريد الاحتفاظ بولايته حتى عام 2023.

وحتى اليوم الثلاثاء، كان أعضاء مجلس الشيوخ في مجلس اللوردات يفكرون في تطبيق المادة 66 من الدستور التشيكي لإقالة الرئيس من منصبه، لكن وبعد تكليف قادة المعارضة بتشكيل الحكومة تم التراجع عن ذلك.

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