باريس: اجتماع وزاري الجمعة المقبلة يبحث عدة ملفات في إطار "حوار جاد" مع موسكو

قالت باريس إن اجتماعا وزاريا مع الجانب الروسي سيعقد الجمعة المقبلة على هامش مؤتمر دولي حول ليبيا.

باريس - سبوتنيك. وأفاد بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع في فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لقاء سيعقد الجمعة المقبلة بين وزير الخارجية الفرنسي ووزيرة الجيوش من جهة، ونظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو من جهة أخرى.

وذكر البيان أن اللقاء يأتي "في إطار الحوار الجاد مع روسيا"، مبينا أن اللقاء سيتطرق إلى "مسائل الاستقرار الاستراتيجي، والأمن الأوروبي، والوضع في أوكرانيا".

وتابع أن اللقاء سيتناول أيضا "الوضع في الساحل الأفريقي، حيث تعرب فرنسا عن قلقها من نشاط روسيا في هذه المنطقة"، وفق وصف البيان.

كما سيتناول اللقاء الملف النووي الإيراني والأمن في الشرق الأوسط وأفغانستان ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي، بحسب البيان.

هذا وناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نهاية الشهر الماضي، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في أوكرانيا

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محادثات موسعة جرت بين الوزيرين الروسي والفرنسي.

جاء ذلك خلال اجتماع في إطار قمة مجموعة العشرين التي عقدت في روما، يومي 30-31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا.

كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.