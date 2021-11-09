إبراهيم رئيسي يوجه بتحصين بلاده أمام هجمات متكررة تتعرض لها إيران

وجّه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، بتحصين بلاده أمام هجمات متكررة على إيران.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الإيراني، توجيهه بضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة وعاجلة بشأن التنبّؤ والوقاية من الهجمات السيبرانية على بلاده، وهو ما طرحه خلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، اليوم.

وطالب إبراهيم رئيسي بوجوب ترسيخ الاستثمارات ووضع خطط مناسبة وعاجلة من أجل تأمين الفضاء الافتراضي الإيراني، مشددا على أهمية إجراء التدريبات والمناورات المختلفة بدعوى تحديد نقاط الضعف والعمل على تحصينها أمام تلك الهجمات، إضافة إلى توفير منظومات بديلة في حال استهداف هذه المنظومات.

وفي السياق نفسه، كشف رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، اليوم الثلاثاء، أسباب الهجوم السيبراني على محطات الوقود في البلاد.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن رضا جلالي، اكتمال التحقيق الفني الإيراني حول الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات الوقود في بلاده، والذي وقع في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا تسليم النيابة العامة الإيرانية ملفا بالنتائج بهدف اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الشأن.

وأفاد العميد جلالي بأن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن أعداء إيران خططوا من خلال هذا الهجوم إلى استهداف البنى التحتية في بلاده، بدعوى الإخلال بمنظومة توزيع الوقود، لتأجيج مشاعر المواطنين وإثارة الاضطرابات داخل إيران، فضلا عن تغطية هذا الحدث بواسطة وسائل الإعلام الغربية.

وتعرضت أنظمة الوقود في إيران إلى هجوم سيبراني، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، أدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم، ووفقا لتقارير محلية، فإن محطات الوقود في أنحاء إيران توقفت عن العمل. وشوهدت ازدحامات كبيرة في مداخل محطات الوقود في أنحاء البلاد، وأصحاب المحطات أعلنوا عن وجود مشكلة في نظام بطاقات الوقود، وهي لا تسمح بالتزود بالوقود.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني "تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد بسبب هجوم سيبراني"، موضحا أن السلطات اقتربت من إنهاء الخلل والسماح للمواطنين بالتزود بالوقود.

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