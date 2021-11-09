مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انهيار مبنى بتركيا... فيديو

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال المسؤول المحلي لوكالة "سبوتنيك": "قتل 3 أشخاص إثر انهيار مبنى مكون من طابقين نتيجة حدوث قطع في أعمدته".

Building collapses in #Turkey – dozens trapped A two-story building collapsed in eastern Turkey's Malatya on Tuesday. Search and rescue efforts are ongoing to pull some 20 people believed to be trapped under the rubble. pic.twitter.com/moYV2Jnhd2 — AwakenedL13ht (@AngelsInSuit) November 9, 2021

​وأضاف المسؤول أنه "تم انتشال 14 جريحا من تحت أنقاض المبنى، ولا يزال هناك 4 أشخاص عالقين تحت الأنقاض، حيث تواصل فرق البحث والإنقاذ محاولات الوصول إليهم".

Malatya’da çöken binada ilk görüntüler. pic.twitter.com/HRWAPibUFB — M A L A T Y A (@malatyaliyizbiz) November 9, 2021

​وكان محافظ ولاية ملاطيا، أيدن باروش، قد أعلن في وقت سابق عن إنقاذ 13 شخصا من تحت المبنى المنهار، مشيرا إلى عدم وجود خسائر في الأرواح إثر الحادث.