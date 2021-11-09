مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انهيار مبنى بتركيا... فيديو

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال المسؤول المحلي لوكالة "سبوتنيك": "قتل 3 أشخاص إثر انهيار مبنى مكون من طابقين نتيجة حدوث قطع في أعمدته".
Building collapses in #Turkey – dozens trapped
A two-story building collapsed in eastern Turkey's Malatya on Tuesday. Search and rescue efforts are ongoing to pull some 20 people believed to be trapped under the rubble. pic.twitter.com/moYV2Jnhd2
— AwakenedL13ht (@AngelsInSuit) November 9, 2021
وأضاف المسؤول أنه "تم انتشال 14 جريحا من تحت أنقاض المبنى، ولا يزال هناك 4 أشخاص عالقين تحت الأنقاض، حيث تواصل فرق البحث والإنقاذ محاولات الوصول إليهم".
Malatya’da çöken binada ilk görüntüler. pic.twitter.com/HRWAPibUFB
— M A L A T Y A (@malatyaliyizbiz) November 9, 2021
وكان محافظ ولاية ملاطيا، أيدن باروش، قد أعلن في وقت سابق عن إنقاذ 13 شخصا من تحت المبنى المنهار، مشيرا إلى عدم وجود خسائر في الأرواح إثر الحادث.
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