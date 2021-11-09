أمريكا: نرفض الاعتقال على أساس العرق في إثيوبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترى "فرصة سانحة" لحل الصراع في إثيوبيا، مبديًا في الوقت ذاته رفض واشنطن لعمليات الاعتقال بناء على العرق.

واشنطن- سبوتنيك. وفي إفادة صحفية، سئل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن موقف واشنطن من الصراع، ليرد قائلا: "نرى فرصة سانحة".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة بشكل كامل في الجهود المبذولة لإقناع جميع أطراف الصراع في إثيوبيا بالموافقة على وقف فوري للأعمال العدائية.

في الوقت ذاته، أدانت الولايات المتحدة، على لسان برايس، الاعتقالات على أساس الانتماء العرقي في إثيوبيا، بعد اعتقال موظفي الأمم المتحدة.

وقال المتحدث في تصريحاته للصحفيين، إن "مضايقة قوات الأمن والاحتجاز على أساس العرق أمر غير مقبول على الإطلاق".

أفادت تقارير، في وقت سابق اليوم، باعتقال عدد من الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في أديس أبابا، في إطار حملة حكومية تستهدف أولئك الذين ينتمون إلى عرقية تيغراي. أطلق سراح بعضهم لاحقا.

تخوض الحكومة المركزية، منذ أكثر من عام، حربا ضد جبهة تحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، قبل أن تتهمها أديس أبابا بالخيانة والإرهاب، ما أشعل حربا واسعة النطاق، راح ضحيتها آلاف القتلى وملايين النازحين.

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