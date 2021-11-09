إلقاء القبض على أكبر تجار الأسلحة في تاريخ إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أكبر تجار الأسلحة غير المشروعة في تاريخ إسرائيل.

وقالت الشرطة إن رجال الشرطة نفذوا أكبر عملية ضبط لتجار أسلحة غير قانونية في تاريخ إسرائيل بعد عملية سرية استمرت عاما، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأسفرت العملية عن مصادرة 40 بندقية و13 مسدسا ورشاشين ومادتين متفجرتين مرتبطتين بهاتف خلوي.

وقادت العملية إلى إلقاء القبض على 65 مشتبها به من 25 موقعا مختلفا في أنحاء البلاد من بينهم أب وأولاده الثلاثة يديرون شركة عائلية لتجارة الأسلحة.

Israeli police officers have arrested 65 suspects in what is the single largest arrest of illegal arms dealers in Israel's history, following a year-long covert operation in the Arab sector.#Israel | #Police | #Crime | #Arabhttps://t.co/xouPDwL37w — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 9, 2021

​وتم الاستعانة في عملية المداهمة بنحو ألف ضابط شرطة من بينهم أفراد من القوات الخاصة وشرطة الحدود.

وساعد في تسهيل العملية التي أطلق عليها "عملية المحيط" عميل سري كان مجرما في السابق قبل أن تتمكن الشرطة من تجنيده.

وقالت الشرطة إن العميل تم تجنيده في أغسطس/ آب 2020، وبدأ مهمته في نوفمبر/ تشرين الثاني.