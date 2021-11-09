شمخاني: أمريكا تواصل استراتيجية التصعيد لافتعال الأزمات الإقليمية

قال الأدميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تواصل اتباع استراتيجية التصعيد من أجل افتعال الأزمات في المنطقة.

وذكرت وكالة إرنا ، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات شمخاني جاءت فور وصوله مطار نيودلهي الدولي، في وقت سابق من اليوم، معربا عن ارتياحه لاستمرار اجتماعات "مؤتمر حوار الأمن الإقليمي"، وهو المؤتمر الذي دشن قبل 3 سنوات بمبادرة إيرانية.

وشدد المسؤول الإيراني على تعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين دول المنطقة، بهدف مواجهة التهديدات والعناصر المزعزعة للاستقرار فيها، مؤكدا أن الاجتماع الثالث لـ"مؤتمر حوار الأمن الإقليمي" المنعقد في الهند، سيركز على التطورات الأمنية والسياسية داخل أفغانستان.

وأشار علي شمخاني إلى أن المؤتمر سيركز على تحديد العناصر المسببة للأزمات داخل المنطقة، خاصة في أفغانستان، مع مناقشة البحث عن حلول كفيلة ترمي إلى إرساء استقرار وسلام دائمين في أفغانستان.

ولفت الأدميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أن أمريكا بعد عدوانها واحتلالها لأفغانستان لما يزيد عن 20 عاما، ماتزال تواصل المضي في استراتيجية التصعيد لافتعال الأزمات، معربا عن ارتياحه لتزايد عدد الدول المشاركة في "مؤتمر حوار الأمن الإقليمي" المنعقد في الهند، بدعوى أنه سيتيح فرص متابعة الحوار الأمني والسياسي بين دول المنطقة.

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