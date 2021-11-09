الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد العقوبات على مينسك بسبب أزمة الحدود

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع وتشديد العقوبات ضد السلطات البيلاروسية بسبب تدفق المهاجرين إلى الحدود مع بولندا.

موسكو - سبوتنيك. وقال هيكو ماس: "سنفرض عقوبات على كل من يشارك في نقل المهاجرين. يجب على (رئيس بيلاروسيا ألكسندر) لوكاشينكو أن يفهم أن حساباته لا تعمل. بالمناسبة، هذا لا يستبعد تفرض وتشديد العقوبات على قطاعات اقتصادية أخرى".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، منذ أمس الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

إلى هذا، فقد حذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، في وقت سابق من اليوم، من تهديدات يتعرض لها أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي، بسبب المهاجرين، حسب تعبيره.

من جانبه، أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، إلى أن مينسك لن تصد بعد الآن، تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب العقوبات الغربية، وعدم توفر الأموال والإمكانيات.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده.

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