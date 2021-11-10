بلينكن يدين في اتصال بالرئيس العراقي الهجوم على مقر إقامة الكاظمي

دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح مساء الثلاثاء الهجوم على مقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن، الوزير بلينكن أكد أن "هذا الهجوم كان هجوما على سيادة دولة العراق واستقرارها أيضا".

ولفت البيان الى أن بلينكن شدد على "أن شراكتنا مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة".

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الأحد، فشل محاولة لاغتيال رئيس الحكومة بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء بواسطة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.

وقالت الخلية في بيان: "دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة. القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

من جانبه، قال رئيس الخلية الإعلام، سعد معن، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الهجوم "انطلق من منطقة تبعد 12 كم من شمال شرق بغداد".

فيما غرد الكاظمي مطمئنا العراقيين على سلامته قبل أن يظهر في مقطع فيديو قال فيه إن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا". أدانت دول عدة، محاولة الاغتيال.

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