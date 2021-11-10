ألمانيا: لوكاشينكو يواصل دعم "دوامة التصعيد الخطيرة" على الحدود مع الاتحاد الأوروبي

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الأربعاء، أن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو يواصل دعم "دوامة التصعيد الخطيرة" على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك. وقال هيكو ماس: "الصور التي نتلقاها من الحدود البيلاروسية مروعة. يواصل السيد لوكاشينكو تصعيد دوامة تصعيد خطيرة لا مخرج منه".

وأَضاف: "يستخدم لوكاشينكو بلا رحمة طالبي اللجوء كرهائن... إنه يمارس ضغوطًا عمدًا على دول الاتحاد الأوروبي بأكملها، وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وليتوانيا، وبالتالي يخاطر عمداً بحياة المهاجرين، وهم بالنسبة له ليسوا أكثر من أرقام في لعبة القوة".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، منذ أمس الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

إلى هذا، فقد حذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، في وقت سابق من اليوم، من تهديدات يتعرض لها أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي، بسبب المهاجرين، حسب تعبيره.

من جانبه، أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، إلى أن مينسك لن تصد بعد الآن، تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب العقوبات الغربية، وعدم توفر الأموال والإمكانيات.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك