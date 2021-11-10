كازاخستان: اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة للحوار السوري "صيغة أستانا" الشهر المقبل

أعلن وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبردي، اليوم الأربعاء، أنه قد يتم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة للحوار السوري بصيغة أستانا (روسيا، تركيا وإيران)، الشهر المقبل.

وقال الوزير الكازاخستاني: "نحن في انتظار تأكيد جميع المشاركين استعدادهم للحضور في منتصف ديسمبر/ كانون الأول. لقد أرسلنا دعوة، ونحن متفقون على الشكل. لم تتم الموافقة على القضايا المدرجة على جدول الأعمال".

ولفت الوزير إلى أن هناك "إمكانية عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة في إطار الاجتماع المقبل لمسار أستانا قيد الدراسة ننتظر تأكيدا من جميع الأطراف".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، أنه من المقرر عقد لقاء في صيغة أستانا حول سوريا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.