سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد أهمية صيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن صيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان تحتفظ بإمكانيات كبيرة تجعل من الممكن تنسيق الجهود لتعزيز التسوية في أفغانستان.

وقال باتروشيف خلال جلسة "حوار نيودلهي للأمن الإقليمي في أفغانستان" المنعقد في مدينة نيودلهي:

"نعتقد أن صيغة موسكو للمشاورات حوال أفغانستان تحتفظ بإمكانياتها الكبيرة، مما يجعل من الممكن تنسيق الجهود لتعزيز التسوية الأفغانية، مع مراعاة الظروف السياسية الجديدة في ذلك البلد".

أود أن أشير إلى أن وفود جميع البلدان الحاضرة اليوم شاركت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر في اللقاء الثالث لصيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان، والتي أكدت فاعليتها بسبب التمثيل الواسع للأطراف المعنية".

وأضاف باتروشيف: "لقد تم وضع أساس جيد في موسكو لتحديد مواقف بلداننا من تطوير الحوار مع طالبان، وكذلك للتنسيق العملي لجهود جميع الدول المعنية في المنطقة".