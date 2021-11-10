ملالا يوسفزي تنشر صور حفل زفافها في بريطانيا

أعلنت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة، الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام، ملالا يوسفزي، زواجها في بريطانيا.

ونشرت ملالا صورا لحفل زفافها على حسابها في "تويتر"، وأرفقت الصور بتعليق "اليوم يعتبر يوما غاليا في حياتي، أنا وآسر سنكون شركاء مدى الحياة".

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021

وأضافت أنهما احتفلا بالزواج في المنزل في برمنغهام مع عائلاتهما.

كما طلبت من متابيعها الصلاة والدعاء لهم، مشيرة إلى أنهم متحمسون للسير معا في حياتهما المقبلة.

وكانت ملالا قد نجت في عام 2012 وعمرها (15 عاما) من هجوم نفذته حركة طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، عندما صعد مسلح إلى الحافلة المدرسية التي كانت في داخلها وأطلق النار على رأسها.

ونقلت ملالا للعلاج في بريطانيا ثم درست وتخرجت في جامعة أكسفورد بدرجة البكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد، وواصلت نشاطها في الترويج لتعليم الفتيات، حيث تحولت إلى رمز عالمي لحقوق الإنسان وناشطة في سبيل تعليم الفتيات.

وحظيت ملالا يوسفزي بتقدير دولي لنشاطها ضد جهود حركة "طالبان" لمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس، ليتوج مجهودها بجائزة "نوبل" للسلام في عام 2014، عن عمر يناهز 17 عاما، لتصبح أصغر فائزة بالجائزة.

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