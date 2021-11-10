أعلن السكرتير العام للحكومة اليابانية، هيروكادزو ماتسونو، اليوم الأربعاء، تعيين وزير الدفاع الياباني الأسبق يوشيماسا هاياسي وزيرا للخارجية في حكومة فوميو كيشيدا.

طوكيو - سبوتنيك . وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي بشأن تعيين هاياسي الذي شغل من قبل منصب وزير الدفاع، وعمل وزيرا للعلوم والتعليم، ووزيرا للزراعة: "يوشيماسا هاياسي سيكون وزيرا للخارجية".

وانتخب كيشيدا، البالغ من العمر 64 عاماً، بعد إعلان رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا، استقالته، وأنه لن يترشّح لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد قضائه عاماً في السلطة.