الشرطة الجورجية تحتجز 46 شخصا من مؤيدي الرئيس السابق ساكاشفيلي

وقالت الشرطة في بيان، حصلت عليه "سبوتنيك"، إن المحتجزين تجاوزوا الحدود القانونية المقررة لحرية التجمعات والتعبير عن الرأي، مشيرة إلى أنهم حاولوا إغلاق مداخل كيانات إدارية للدولة.

ووجهت الشرطة الجورجية في العاصمة تبليسي، رسالة القادة السياسيين والمحتجين المشاركين في المسيرات الداعمة للرئيس السابق ، أن يتصرفوا وفقا لدستور البلاد.

كما شددت الشرطة على ضرورة أن يحترم المشاركون في المسيرات ما تقوم به الشرطة من عمل احترافي في التعامل مع الوضع، وألا يتجاوزوا حدود حرية التجمع والتعبير عن الرأي، وأن يتبعوا ما تطلبه الشرطة من الأمور التي تسهم في حماية النظام العام للدولة.

يذكر أن محكمة مدينة تبليسي حددت، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع في قضية الرئيس الجورجي السابق وزعيم المعارضة، ميخائيل ساكاشفيلي، لكن السلطات رفضت السماح له بحضور المحاكمة.

وأعلنت، الاثنين الماضي، إدارة السجون أنها نقلت ساكاشفيلي إلى مستشفى السجن لمنع تهدهور حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام منذ 39 يوما.

وكان ساكاشفيلي يشغل منصب رئيس جورجيا بين عامي 2004 و2013.

وتم اعتقاله، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر عودته من المنفى في أوكرانيا، لكنه أضرب عن الطعام احتجاجا على سجنه، الذي يقول إن له دوافع سياسية.

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