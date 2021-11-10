اعتقال الشخص المتهم باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على وسائل إعلام في المكسيك

قال ممثل الادعاء المكسيكي، اليوم الأربعاء، إن المتهم بالتجسس على صحفية، من خلال برنامج "بيغاسوس"، تم توقيفه في كويريتارو، بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

المكسيك - سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب المدعي العام المكسيكي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني التابع له، "صدرت مذكرة توقيف بحق خوان كارلوس، فيما يتعلق بمسؤوليته المحتملة عن جريمة انتهاك سرية المراسلات، والمتورط بارتكاب هذا الفعل على حساب صحفية، باستخدام برنامج يعرف باسم بيغاسوس".

وأوضح مكتب المدعي العام، أن الموقوف متهم بالمسؤولية المحتملة عن ارتكاب جريمة منصوص عليها وتعاقب عليها المادة (177) من القانون الجنائي الفيدرالي؛ كونها ارتكبت ضد صحفية، بهدف التعدي عليها وتقويض حريتها في التعبير.

وأوردت وسائل إعلام محلية بأن الحديث يدور عن موظف سابق في شركة "برويكتوس واي ديسينوس في إم إي"، التابعة للمجموعة التجارية "كي بي إتش؛ حيث ذكرت اسمه الكامل: خوان كارلوس غارسيا ريفيرا.

وقُبض على غارسيا ريفيرا، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، في مدينة كويريتارو، وأحيل إلى المحكمة، حيث وجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم ضد حرية التعبير؛ وهو موجود في سجن مكسيكو سيتي الجنوبي المشدد، التابع للمركز الفيدرالي للعدالة الجنائية.

وهذا هو أول اعتقال في قضية تجسس يفتحها المدعي العام المكسيكي. وسيبقى المتهم رهن الاعتقال، خلال مدة التحقيق الإضافي، والذي حددها القاضي بأربعة أشهر.