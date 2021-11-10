"صور تظهر مشهد المواجهة"... الحرس الثوري يعتبر ادعاء أمريكا "كذبة كبيرة"

قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسیري، اليوم الأربعاء، إن "ادعاء الأمريكيين أنهم كانوا يراقبون موقع عملية احتجاز ناقلة النفط ستايس كذبة كبيرة".

ونقلت " وكالة تسنيم " الإيرانية عن تنكسیري، قوله إن "الصور والفيديوهات التي نشرتها إيران تظهر مشهد المواجهة بشكل جيد وواضح ولا يمكن إنكاره"، موضحا أن المسافة بين السفن الحربية الأمريكية والقوات الإيرانية وصلت إلى أقل من 30 مترا.

وأضاف: "إذا كانوا فعلا يقومون بالمراقبة، فكان يمكنهم القيام بذلك من مسافة بعيدة أو حتى باستخدام الطائرات دون طيار"، موضحا أنه "بعد إنزال بحارة الحرس الثوري الإيراني على متن السفينة، انتشرت السفن الأمريكية بالقرب من مكان العملية وحول الناقلة.

وتابع أن "الأمريكيين حاولوا في المرحلة الثانية تغيير الوضع لصالحهم وتخويف القوات الإيرانية من خلال إدخال ثلاثة زوارق قتالية سريعة أخرى إلى مكان العملية"، مؤكدا أن اقتدار القوات الإيرانية جعلهم يتراجعون ويتركون مكان العملية"، على حد قوله.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء الماضي، إن الحرس الثوري أحبط محاولة أمريكية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان. وأوضح مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني، أنه "تم، من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان".

إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قال إن مزاعم طهران بأن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني "كاذبة وغير صحيحة"، وأن البحرية الأمريكية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.

وقال كيربي في إيجاز صحفي: "المزاعم الإيرانية خاطئة تمامًا وغير صحيحة. لم يكن هناك مثل هذا الجهد من قبل القوات البحرية الأمريكية للاستيلاء على أي شيء. ما يشير إليه هذا يعود إلى 24 أكتوبر، حيث قامت البحرية الأمريكية بمراقبة القوات الإيرانية التي صعدت بشكل غير قانوني على سطح سفينة تجارية في بحر عمان".

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية، العام قبل الماضي، على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز. كما تعرضت منشآت شركة النفط السعودية (آرامكو) جنوب شرقي المملكة لهجوم أيضا، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

ودعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

>>للاطلاع على المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.