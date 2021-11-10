هروب سفيرة إسرائيل من مؤتمر في لندن تحت حراسة مشددة... فيديو

غادرت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، مؤتمرا في كلية لندن للاقتصاد، مساء أمس الثلاثاء، تحت حراسة مشددة بعد احتجاج كبير من قبل نشطاء داعمين للقضية الفلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث حراس الأمن وهم يدفعون حوتوفلي، التي كانت تمسك بباقة من الزهور، خارج المبنى الذي يشهد تنظيم الحدث، ومن ثم دخلت إلى سيارة غادرت الموقع مسرعة.

في هذه الأثناء، حاولت قوات الشرطة صد مجموعة من النشطاء الساخرين، الذين رددوا هتافات مثل "ألا تخجلين؟" وسط تعالي صيحات الاستهجان وحالة من الاستنفار الأمني لمنع وصول المحتجين إلى سيارة السفيرة.

🚨 | NEW: Israeli ambassador Tzipi Hotovely fleeing the London School of Economics



pic.twitter.com/fh4GxnCDS3 — Politics For All (@PoliticsForAlI) November 9, 2021

جاء ذلك بعدما تلقت حوتوفلي دعوة من اتحاد طلاب الجامعة لحضور منتدى نقاشي، في خطوة أثارت استياء المجموعات الداعمة للقضية الفلسطينية ومجموعات تناهض "العنصرية"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

في النهاية منع المتظاهرون حوتوفلي من المشاركة، وقال المعارضون إنها "دعت إلى الاستعمار الاستيطاني، وانخرطت في خطاب معاد للإسلام، وأرست العنصرية ضد الفلسطينيين".

تولت السفيرة منصبها في العام الماضي، واعتبرت اختيارا مثيرا للجدل. هي عضوة في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وعملت كوزيرة لشؤون المستوطنات، وطالب يهود بريطانيون يساريون الحكومة برفض تعيينها كسفيرة.

وقال يهود بريطانيا في بيان العام الماضي: "تمتلك حوتوفلي سجلا مروعا من السلوك العنصري والتحريضي طوال حياتها السياسية، وبصفتنا يهود بريطانيين، نحن واضحون؛ لا مكان لقيم وسياسة تسيبي حوتوفلي في المملكة المتحدة".

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