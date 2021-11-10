كبير المفاوضين الإيرانيين: جولة محادثات فيينا المقبلة ستركز على مسألة العقوبات

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، أن جولة المحادثات المقبلة في فيينا، ستركز على تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، والعقوبات "غير الشرعية" على طهران.

طهران - سبوتنيك. وقال كني، للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأربعاء، إنه "لن يكون لدينا محادثات نووية في فيينا لأن الملف النووي تم التفاوض عليه عام 2015 ضمن اتفاق بين إيران ومجموعة [5 + 1]، وتم التوصل لاتفاق شامل سمي الاتفاق النووي.. القضية الأساسية التي سنبحثها في مفاوضات فيينا القادمة نهاية الشهر الجاري ضمن مجموعة [4+1] هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعقوبات غير الشرعية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية".

وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في 29 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر، أن الجولة السادسة كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

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