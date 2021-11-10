آبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الاتحاد للتغلب على الظروف التي تشهدها البلاد

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، الإثيوبيين إلى الاتحاد للتغلب على الظروف التي تشهدها البلاد.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الإثيوبيين يمكنهم التغلب على الظروف التي تشهدها البلاد عن طريق اتحادهم"، مضيفا أن "التحديات التي نواجهها تزداد تعقيدا بسبب التحيز".

As proud Africans, it has never been more imperative we take back the narrative about our continent. As Ethiopians, the challenges we face are further compounded by bias. In unity we need to and we can overturn this! God Bless #Ethiopia 🇪🇹 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 10, 2021

واندلعت الحرب بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قبل عام، حيث سعت أديس أبابا للسيطرة على الإقليم الشمالي من البلاد، على خلفية اتهامات للجبهة بالاعتداء على وحدات تابعة للجيش الوطني والاستيلاء على معداتها.

وفي الأيام الأخيرة، توسع نطاق الصراع واستحوذ مقاتلو الجبهة على مدينة كومبولتشا على بعد 370 كيلومترا (230 ميلا) شمال أديس أبابا، نهاية الشهر الماضي، ودعت السلطات سكان أديس أبابا إلى استخدام السلاح للدفاع عن ممتلكاتهم.

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