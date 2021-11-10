الأمم المتحدة تعلن اعتقال 72 آخرين من موظفيها في إثيوبيا

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن اعتقال السلطات الإثيوبية 72 سائقا يعملون في برنامج الغذاء العالمي شمالي البلاد الذي يشهد حربا ضارية منذ عام.

جاء هذا الكشف بعد يوم من إعلان المنظمة اعتقال 22 من موظفيها في العاصمة أديس أبابا، في تطور قد يؤجج التوترات مع الحكومة الإثيوبية التي طردت سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول، بسبب ما قالت إنه "تدخل" في شؤون البلاد.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الاعتقالات الجديدة حدثت في عاصمة إقليم عفار، على الطريق الوحيد المؤدي إلى إقليم تيغراي المهدد بالمجاعة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف المتحدث: "نؤكد أن 72 سائقا تعاقد معهم برنامج الأغذية العالمي قد احتجزوا في سيميرا، ونحن على اتصال مع حكومة إثيوبيا لفهم أسباب احتجازهم. نحن ندعو الحكومة إلى ضمان سلامتهم وحماية حقوقهم القانونية والإنسانية بشكل كامل".

كشفت تقارير عن وقوع حالات اعتقالات تعسفية لأبناء عرقية تيغراي في ظل الإجراءات الجديدة التي تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "للجماعات الإرهابية" دون أمر قضائي.

وبالأمس، أدانت الولايات المتحدة، ما قالت إنها اعتقالات على أساس الانتماء العرقي في إثيوبيا، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "مضايقة قوات الأمن والاحتجاز على أساس العرق أمر غير مقبول على الإطلاق".

في الوقت نفسه، يقول المسؤولون المكلفون بإنفاذ القانون، إن هذه الاعتقالات جزء من حملة شرعية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير الأورومو (أعلن الطرفان تحالفا عسكريا لإسقاط حكومة آبي أحمد).

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