رئيس الوزراء البولندي يقترح منع الرحلات الجوية من الشرق الأوسط إلى بيلاروس

اقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي منع الرحلات الجوية من الشرق الأوسط إلى بيلاروس

وقال عقب لقائه مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل: "يجب أن نتطلع الى منع الرحلات الجوية من الشرق الأوسط إلى بيلاروس".

ووصف ما تفعله بيلاروس بـ"إرهاب الدولة".

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Z oddali te wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej mogą wyglądać na kryzys migracyjny, ale to nie jest kryzys migracyjny. To jest kryzys polityczny, wywołany w celu destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 10, 2021

​ويأتي ذلك بعد أن زار رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ووزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك نقطة تفتيش "كوزنيتسا" على الحدود مع بيلاروسيا، حيث يوجد في المنطقة مخيم للاجئين.

حيث وصف موراويكي عمل نقطة التفتيش على الحدود مع بيلاروسيا بأنه "خط المواجهة الأول"، حسبما قال رئيس الحكومة البولندية خلال زيارة للمنطقة الحدودية، أمس الثلاثاء.

وأضاف: "حدود بولندا في الشرق هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي".

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، عن القلق إزاء أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، كما نددتا بـ "استغلال المهاجرين واللاجئين لتحقيق غايات سياسية".

يتبع..