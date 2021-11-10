بكين: الأنشطة العسكرية التي نجريها بالقرب من تايوان مبررة بالكامل

أكدت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني، تشو فنغ ليان، اليوم الأربعاء، أن الأنشطة العسكرية التي يجريها جيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان مبررة بالكامل.

وقالت فنغ ليان إن "الأنشطة العسكرية التي يجريها جيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان لحماية السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي مبررة بالكامل، لأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين"، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

وأضافت: "تدريبات جيش التحرير الشعبي موجهة إلى الأنشطة الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي. كما تخدم مصالح الأمة الصينية كلها والمصالح الحيوية لأهالي جانبي مضيق تايوان".

وختمت: "سيبذل البر الرئيسي أقصى ما في وسعه لإعادة التوحيد السلمي بمنتهى الصدق، ولكنه لن يترك مجالا للأنشطة الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.

يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ "سياسات خطيرة" بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.

وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.