طالبان تحث الطيارين على عدم الفرار من البلاد

دعت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإرهابية) الطيارين المدنيين والعسكريين إلى البقاء في أفغانستان، قائلة إن مهاراتهم ستكون "مفيدة للبلاد"، حسبما قال الممثل الرسمي للحركة، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن عددًا من الطيارين الأفغان غادروا طاجيكستان في 2 نوفمبر الجاري، حيث فروا أثناء استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/ آب المنصرم، وتوجهوا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة إن "140 طيارا وطاقما من سلاح الجو الأفغاني غادروا طاجيكستان".

ونقلت صحيفة "تولونيوز" عن مجاهد، قوله: "يجب أن يبقى طيارو الطيران العسكري والمدني الأفغان في البلاد، وستكون مهاراتهم مطلوبة".

Mujahid: Afghan pilots who worked in military or civilian areas should stay in the country, their talents will be used.#TOLOnews — TOLOnews (@TOLOnews) November 10, 2021

​وكثفت طالبان، في أوائل أغسطس/ آب المنصرم، هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، واستولت على كابول في 15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي نهاية الحرب.

وأكمل الجيش الأمريكي في 31 أغسطس عمليات الإجلاء، وغادر مطار كابول، منهيًا ما يقرب من 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/ أيلول المنصرم، تم الإعلان عن الحكومة المؤقتة الجديدة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، وزير الخارجية أثناء الحكم الأول لطالبان.