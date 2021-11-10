إسرائيل تتعهد بترحيل مهاجرين إثيوبيين حال اتضح تورطهم في "جرائم حرب"

تعهدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بترحيل مهاجرين إثيوبيين وصلوا البلاد أخيرا، حال اتضح أنهم متورطون في "جرائم حرب"، في إطار المعارك التي تشهدها بلادهم.

وأفادت القناة "13" الإسرائيلية، أنه "بعد الغضب في إثيوبيا بشأن هوية "المهاجرين" الذين تم جلبهم إلى إسرائيل تحت ضغط من وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو-شطا، وعدت إسرائيل بمعرفة هوياتهم، وإذا اتضح أن من بينهم مجرمو حرب، سيتم إعادتهم إلى إثيوبيا".

وأضافت القناة أن هذه العملية ستكون معقدة، كون هؤلاء المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل أخيرا، لا يحملون جوازات سفر إثيوبية، في ضوء حقيقة أنهم وصلوا إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة جلبتهم من إثيوبيا.

وتابعت أن المهاجرين أبلغوا بيانات ليست صحيحة على ما يبدو، والدليل على ذلك أنهم جميعا قالوا إن تاريخ ميلادهم هو الأول من أبريل، ما يثير مخاوف من أن هوياتهم المعلنة غير حقيقية.

وكانت القناة الإسرائيلية قد كشفت أن عشرات المهاجرين الإثيوبيين الذين تم جلبهم من بلدهم أخيرا في عملية خاصة "ليسوا يهودا"، وقالت إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت حول القضية.

وبحسب القناة، أبدى آبي أحمد غضبه خلال المكالمة، وادعى أن من بين المهاجرين عدد من الضباط الذين شاركوا في ارتكاب مجازر ضد المتمردين في منطقة تيغراي شمالي البلاد، وفروا إلى إسرائيل بعدما ادعوا أنهم يهود.

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