رئيس الكنيست الإسرائيلي يحظر على الأعضاء إدخال الطعام والشراب إلى القاعة

أصدر رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، اليوم الأربعاء، إجراء جديدا يقضي بحظر إدخال الطعام والشراب إلى الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار ليفي في رسالة كتبها إلى أعضاء الكنيست إلى ما كان يحدث في القاعة خلال المناقشات حول الميزانية، الأسبوع الماضي، عندما شوهد بعضهم يأكل ويشرب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف: "هذا عمل يسيء إلى الشكل العام للكنيست، وقد يلوث ويلحق الضرر بالمعدات والأثاث باهظ الثمن والخاص الفريد فيها".

وقال إنه سمح أثناء التصويت على الميزانية بإحضار الطعام بسبب الساعات الطويلة التي قضاها الأعضاء داخل الكنيست، مضيفا: "من الآن فصاعدا لن يُسمح بإحضار المشروبات والطعام من أي نوع، كما كانت العادة دائما حتى وإن كانت هناك جلسات تستغرق ساعات طويلة".

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