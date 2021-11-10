أردوغان: الحكومة تجاهد لجعل تركيا صاحبة كلمة بين الدول الرائدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تحاول أن تجعل تركيا صاحبة كلمة بين الدول الرائدة في العالم، من خلال تطوير البلاد سياسيا واقتصاديا.

جاء هذا في كلمة أدلى بها، اليوم الأربعاء، خلال مراسم الذكرى الثالثة والثمانين لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، بحسب وكالة "الأناضول".

واعتبر أردوغان أن إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية أمر مهم، لكنه رأى أن الأهم هو فهم أتاتورك من خلال تتبع آثار كفاحه.

وقال إن أتاتورك، قاتل وكافح بالفعل عندما كان ذلك ضروريا لنضال الأمة من أجل الاستقلال والمستقبل.

وأوضح الرئيس التركي أن هدف الحكومة هو الارتقاء بتركيا إلى مستوى يليق بإرث الأجداد ويتماشى مع أحلام الأمة حتى الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وأشار إلى أن تركيا تعرضت للعديد من الأزمات الأمنية وهجمات إرهابية ومحاولات لمحاصرة حدودها ومكائد اقتصادية.

يذكر أن تركيا تحيي، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك (عام 1938)، بمراسم تقام في جميع الولايات.