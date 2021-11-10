البنتاغون حول استهداف الكاظمي: استخدام طائرات مسيرة يشبه أسلوب الفصائل التي تدعمها إيران

أكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن طريقة استهداف الكاظمي، باستخدام طائرات مسيرة تشبه أسلوب الفصائل المدعومة من إيران، مشددا على ضرورة انتظار تحقيقات العراقيين في هذا الحادث.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح كيربي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "استخدام الطائرات المسيرة أسلوب الفصائل المدعومة من إيران، وهم يهاجمون رعايانا ومنشأتنا وشركائنا في العراق".

وتابع كيربي، "لن القي باللائمة على أي طرف حاليا، فيما يحقق العراقيون في الحادث، ولكن لن أغض الطرف عن أوجه التشابه في الأسلوب".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه كيربي الاتهام لمليشيات مدعومة من إيران في محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، التي وقعت الأحد الماضي.

وبين كيربي أن البنتاغون يفترض أن المليشيات المدعومة من إيران شنت هجمات في العراق وحوله، ووقعت عدة هجمات كان آخرها، محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مضيفا، " هذه الهجمات ترتكب من قبل جماعات الميلشيات المدعومة من إيران، ولديهم إمكانية الوصول إلى الموارد، والأدوات القاتلة لتنفيذ هذه الهجمات"

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعرض، فجر الأحد الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على تويتر طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا".

كما دانت عديد الدول حول العالم، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء.

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