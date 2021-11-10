بلينكن يدعو أطراف النزاع في إثيوبيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين، أطراف النزاع في إثيوبيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار لإتاحة وصول المساعدات.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الأمريكية "جدد بلينكين (خلال المحادثة الهاتفية) دعوته لجميع أطراف النزاع بما في ذلك الحكومة الإثيوبية، للدخول على الفور في مفاوضات جادة لوقف الأعمال القتالية، دون شروط مسبقة.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية "شدد على ضرورة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد بشكل فوري ودون عوائق".

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

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