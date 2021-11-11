الرئيس الصيني يحذر من عودة توترات "حقبة الحرب الباردة" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من العودة إلى توترات حقبة الحرب الباردة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

موسكو - سبوتنيك. وقال شي في كلمة موجهة إلى منتدى أعمال منعقد على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها نيوزيلندا، إن المحاولات لرسم خطوط فاصلة بناء على الأيديولوجيا أو تشكيل مجموعات صغيرة على أساس جيوسياسي، محكوم عليها بالفشل، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف الرئيس الصيني أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يجوز ولا يجب أن تنزلق نحو المواجهة والانقسام اللذين كانا في عهد الحرب الباردة".

وتأتي تصريحات شي قبيل اجتماع افتراضي قادم مع نظيره الأمريكي جو بايدن، والتي قالت مصادر إعلامية غربية إنها ستعقد الأسبوع المقبل.

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