مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحث على وقف العنف في ميانمار

أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء تصعيد العنف في أنحاء ميانمار، وسط توالي أنباء عن حشد تعزيزات عسكرية كبيرة في ولاية تشين غربي البلاد.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. ودعا المجلس، في بيان نادر وافقت عليه الدول الأعضاء الـ15، الأربعاء، إلى وقف فوري للقتال وأن يتحلى الجيش بأقصى درجات ضبط النفس، وفق رويترز .

ويأتي البيان وسط تقارير عن حشد أسلحة ثقيلة وقوات في ولاية تشين مما يشير إلى هجوم وشيك للجيش لطرد جماعات من الميليشيات تشكلت بعد الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في انقلاب عسكري في الأول من فبراير شباط.

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