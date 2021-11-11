إعلام: قمة مرتقبة "عن بعد" بين بايدن والرئيس الصيني

كشفت صحيفة أمريكية عن كواليس تحضيرات لقمة مرتقبة "عن بعد "بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

واشنطن - سبوتنيك. وذكرت صحيفة" بوليتيكو" نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، يوم الأربعاء، أن القمة

التي تعد الأولى من نوعها بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير المنصرم، ستعقد الاثنين المقبل، الموافق 15 تشرين الثاني / يناير الجاري.

ولم يصدر البيت الأبيض حتى الآن أي بيان رسمي بشأن هذه المسألة.

ويأتي الإعلان عن عقد القمة بين بايدن والرئيس الصيني بعد ساعات من كشف النقاب عن اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، لزيادة التعاون بينهما لعلاج آثار التغير المناخي، بما يشمل خفض انبعاثات الميثان والتخلص التدريجي من استهلاك الفحم وحماية الغابات.

وأعلن عن الاتفاق الإطاري كل من جون كيري، المبعوث الأمريكي المعني بملف المناخ، ونظيره الصيني تشي جين هوا، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في غلاسكو، واعتبره الاثنان وسيلة لدفع القمة صوب النجاح.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك